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Tortolì.
31 agosto 2026 alle 01:41

Moto sotto sequestro, indagato il conducente 

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La Honda Cbr 600 è stata sequestrata e il suo conducente iscritto sul registro degli indagati. Il pm di Lanusei, Valentina Vitolo, ha convalidato il fermo del mezzo con cui il motociclista di 35 anni, di Elini, si è schiantato all’alba di sabato lungo la strada statale 198, dopo che non si è fermato all’alt dei carabinieri della stazione di Tortolì. I militari della pattuglia hanno ricostruito la dinamica dei fatti avvenuti alle 5.45. Secondo il personale dell’Arma, l’uomo non si è fermato all’alt che gli è stato intimato in viale Pirastu dapprima con la paletta d’ordinanza e, successivamente, mediante l’utilizzo di sirene bitonali e luci lampeggianti. Si sarebbe dato alla fuga a velocità elevata, tenendo una condotta di guida pericolosa per l’incolumità degli stessi carabinieri e degli altri utenti della strada perché, sempre secondo la ricostruzione dei militari poi confermata dal magistrato di turno, percorreva un tratto di strada a velocità non consona. Durante il transito, avrebbe anche effettuato sorpassi azzardati invadendo la corsia opposta prima di schiantarsi sul guardrail all’altezza della curva all’uscita ovest di Tortolì. L’indagato, al quale viene contestata la resistenza a pubblico ufficiale, è assistito dall’avvocato Mario Solanas, nominato d’ufficio. (ro. se.)

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