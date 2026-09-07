Mostra fotografica e corteo con ballu tundu: il gruppo folk festeggia i suoi primi trent’anni 

Una mostra fotografica, un corteo al quale hanno preso parte diversi suonatori e quindici coppie di altrettanti gruppi folk di vari Comuni, infine il classico “ballu tundu”: così nel fine settimana il gruppo folk San Giovanni Battista di Domusnovas ha celebrato i suoi primi trent’anni di attività.

Un anniversario speciale per l’associazione sorta negli anni Settanta, letteralmente rinata nel 1996 con il dinamismo sociale e l’impulso dato dal dirigente del corpo di ballo Pietro Manca (papà dell’attuale presidente Filippina, in carica da 20 anni) e da altri soci per riscoprire l’abito tipico domusnovese. Studi e ricerche poi proseguiti dall’attuale direttivo fino a stabilire le varie fogge, i tessuti impiegati, i componenti, accessori e gioielli degli abiti tipici maschili e femminili (compresi quelli per i bambini) che il gruppo indossa con orgoglio in tanti eventi.

La conformità alla tradizione dell’abito tipico domusnovese è stata sancita due anni fa nel corso di un convegno. «Intendiamo preservare e divulgare le nostre usanze e la nostra tradizione identitaria», dice la presidente Filippina Manca.

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