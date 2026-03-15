Moreni: «In Norma un coro di guerra con desiderio di pace» 

Il Teatro Carmen Melis di Cagliari (il ridotto del Lirico) gremito ha accolto ieri mattina la brillante presentazione di “Norma” di Bellini. La tragedia lirica va in scena mercoledì, terzo titolo della Stagione d'opera. La musicologa Carla Moreni ha tratteggiato il percorso lungo quattro temi portanti dell'opera. La guerra, la figura di Norma, le vocalità nell’opera, il focus su Bellini.

«Il primo è di grande attualità. Ed è incredibile - ha osservato Carla Moreni accompagnata dal giornalista Fabio Marcello - come il teatro d'opera continui a riverberarsi con un'eloquenza così diretta sul nostro presente. Perché se il melodramma si associa alle grandi storie d’ amore, il paesaggio alle spalle di queste grandi storie d' amore sono i conflitti che i compositori vivevano, vedevano per le strade, raccontavano la sera nei salotti colti delle città». “Guerra, guerra!” è il coro associato a Norma. «Un coro marcatamente risorgimentale, assertivo - ha spiegato l' esperta - con questo battere di piedi che sentiamo in lontananza». Moreni ha poi messo in luce il Bellini uomo del suo tempo che vive il tempo presente. «Con quel coro ci racconta quanto vede intorno. Vogliono la guerra i Galli che sono stati invasi dai romani e questo ci apparenta a situazioni del nostro presente, le terre invase da popolazioni limitrofe, da poteri limitrofi. Il dato interessante - prosegue - è che Bellini fa cantare un coro di guerra ma con delle tinte che implorano pace pace , ed è questo il desiderio che affiora in chi ascolta quest'opera».

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