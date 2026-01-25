VaiOnline
Sestu.
26 gennaio 2026 alle 00:09

More Corraxe, buche e pericoli per le auto 

È diventata una strada di passaggio: «Stretta e piena di voragini» 

Buche a volontà e traffico sempre più sostenuto. A Sestu, via More Corraxe, nell’omonima località, è diventata un incubo per gli automobilisti. Tutta colpa della chiusura della strada sa Cantonera per i lavori per realizzare il percorso ciclopedonale. E quindi molti automobilisti ora passano da questa strada per entrare o uscire da Sestu, specie chi abita dalle parti di via Costa.

I rischi

«La strada è devastata, e se c’è un camion bisogna passare nello sterrato a fianco, pieno di voragini. Io lavoro a Sestu ma vivo fuori e il passaggio da qui è praticamente obbligato, ogni giorno», commenta esasperata Roberta Picci. «Ho scritto al Comune una pec per segnalare tre problemi: il fango che arrivava a valle, le buche, tantissime, e l’ingresso con un ponticello stretto», riassume Mauro Mura, che ha un’attività di vendita di infissi e finestre. «Il fango l’hanno ripulito, le buche ci sono ancora e il ponticello è competenza di Città Metropolitana ed Anas e per ora pare che non sarà possibile allargarlo».

I disagi

La carreggiata è stretta, chiaramente non è nata per un traffico così intenso. Qui passano anche molti camion, perché ci sono depositi di scarico di merci per i vicini centri commerciali. «Spesso la mattina presto o verso le due si blocca tutto. E quando i camion provano ad evitare le buche passano nel mio vialetto, e lo sfasciano», continua Mura. Gli automobilisti e lavoratori della zona chiedono dunque interventi strutturali: asfaltare la strada e magari in futuro allargarla.

Il futuro

«Con la città Metropolitana svolgeremo insieme verifiche per porre rimedio ai problemi, perché alcuni tratti della zona sono di loro competenza», assicura la sindaca Paola Secci. «Abbiamo già lavorato insieme per mettere in sicurezza lo svincolo vicino, che era molto pericoloso, e far togliere le canne dal canale, pericolose perché ostruiscono la visibilità degli automobilisti».

