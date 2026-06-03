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Tortolì.
04 giugno 2026 alle 00:41

Monte Attu si scusa per i danni al carro 

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Con senso di responsabilità e rispetto civico, dalla squadra di Monte Attu arrivano le scuse a Patrizia Usala. Lara Monni, capitano del gruppo, si è fatta portavoce della condanna dell’episodio di cui si è macchiato un compagno di squadra che ha distrutto un vecchio carretto convertito a panchina. «Da capitano del rione di Monte Attu - ha scritto Monni - porgo le mie più sentite scuse, a nome mio e di tutti quei giocatori che si sono impegnati durante tutti questi giorni per onorare il vero spirito di condivisione tipico delle Tortolimpiadi. L’atto vile, schifoso e irrispettoso che alcuni di noi hanno commesso non può essere giustificato in nessun modo».

Lunedì sera qualcuno ha distrutto il carretto per portar via una delle ruote che sarebbero state riutilizzate durante una delle discipline previste. «Non era di certo questo il modo per vincere una gara che per alcuni è solo un gioco in cui divertirsi, ma che per alcuni elementi è diventato un pretesto per fare vedere quanto delle piccolissime persone siano».

Monni ha chiesto a Usala di accettare le scuse e di «darci la possibilità di rimediare per quanto possibile al danno fatto». Scuse accettate dalla proprietaria del bene danneggiato, ma con preghiera di «ripristinare la panchina possibilmente com’era». Intanto, la manifestazione ludica (riesumata dopo sette anni) che, da sabato a martedì sera, ha coinvolto diverse centinaia di residenti in undici quartieri della cittadina si è conclusa con il successo della squadra del Centro. Sul podio sono saliti anche Porto Frailis e Arbatax.

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