Monopattini nel mirino dei vandali 

Monopattini vandalizzati e gettati dove capita. Sono un aumento in questi giorni i raid contro i mezzi elettrici messi a disposizione nelle diverse zone della città. Vengono presi per compiere scorribande a tutta velocità, spesso con due o anche tre persone a bordo, per la maggior parte dei casi ragazzini, e poi vengono lasciati in mezzo a strade, marciapiedi, spartitraffico a creare disagi e problemi.

Nei giorni scorsi alcuni monopattini sono stati buttati nel bel mezzo delle strisce blu in piazza Marcora davanti agli ambulatori Asl, tanto che gli automobilisti che dovevano parcheggiare sono stati costretti a scendere dall’auto e spostarli. Altri sono invece stati gettati in mezzo alla strada e tra le aiuole in piazza IV Novembre, solo per citare alcuni esempi.

E cresce l’esasperazione dei cittadini, tanto che c’è anche chi ne chiede lo stop. «Li buttano dove capita e l’altro giorno per poco non cadevo nel marciapiede perché ce n’era uno rovesciato», racconta Elena Loi mentre passa in via Vittorio Emanuele. «Dal momento che se ne fa solo un uso improprio, correndo dove non si deve, salendoci anche in due o tre, forse è il caso di eliminarli».

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