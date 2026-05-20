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Quartucciu.
21 maggio 2026 alle 00:18

MondoEco, sabato c’è “Ritratti d’ombre” 

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Sabato a Sa Domu de su Coru un pomeriggio speciale. Dalle 18, negli spazi di via Progresso 2 a Quartucciu, la scrittrice Claudia Mandas presenterà il suo ultimo libro "Ritratti di ombre", nell’ambito del festival letterario “Mondo Eco”, organizzato dal Crogiuolo. Il volume raccoglie venticinque storie ispirate alle sepolture del cimitero monumentale di Bonaria, nelle quali le ombre dei defunti diventano voci narrative capaci di interrogare il presente e il senso dell’esistenza. «La letteratura e la poesia possono essere motori di rivoluzione sociale? Noi siamo convinti di sì», spiega Rita Atzeri, direttrice artistica del Crogiuolo. «Claudia Mandas - continua Atzeri - ricalca le impronte di Edgar Lee Masters e ci presenta la morte come compagna di viaggio, aiutandoci a riflettere sulla vita e sulla responsabilità verso il pianeta. Tra memoria, immaginazione e riflessione civile, il libro attraversa vite spezzate, destini irrisolti».

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