VaiOnline
Belvì.
21 maggio 2026 alle 00:16

Mondo delle imprese in lutto, addio a Sara Marotto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande cordoglio per la scomparsa dell’imprenditrice Sara Marotto, 49 anni, di Belvì, morta nella sua casa di Aritzo per un male incurabile. Alla guida con i familiari di una rivendita di materiali edili in località “Gidilau”, era molto nota nel territorio. In passato ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Camera di commercio di Nuoro ed è stata impegnata in varie iniziative sociali del territorio. Commosso il ricordo del sindaco di Belvì Maurizio Cadau: «Ci lascia una valida imprenditrice che ha dato lustro al mondo dell’impresa di tutta la Barbagia. Siamo vicini ai familiari». Dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo: «Perdiamo una giovane madre e brillante imprenditrice, il dolore unisce due comunità e tantissime persone. Siamo vicini ai familiari».

«Sara Marotto ha rappresentato un esempio di impegno, competenza e dedizione», sottolinea Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro. E aggiunge: «La sua scomparsa rappresenta un lutto per il sistema delle imprese, per la Camera di commercio e per l’intera comunità nuorese, che perde una donna capace, partecipe e profondamente legata alla propria terra». I funerali oggi alla 16.30 nella chiesa di sant’Agostino a Belvì.

RIPRODUZIONE RISERVATA ‎

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento.

America’s Cup: buon vento, Cagliari

Da oggi sino a domenica lo spettacolo della grande vela è in Sardegna 
L’evento

Il fascino dei bolidi del mare Barche in acqua alle 15

Domani le prime regate che danno punti in classifica Abodi: «Renderemo questa manifestazione popolare» 
Alta tensione

Irride gli attivisti della Flotilla, bufera sul ministro di Tel Aviv

«Benvenuti in Israele» alle persone bendate e in manette L’ira di Mattarella e Meloni, anche Netanyahu si dissocia 
Verso il voto

Santa Teresa Gallura, una sfida per tre: turismo tutto l’anno

Dario Giagoni, deputato della Lega, e Stefano Pisciottu sfidano Nadia Matta 
Claudio Ronchi
La storia

«Umiliata e obesa, così ho sconfitto i pregiudizi su di me»

La lotta di Natascia Curreli da Sedilo a tutte le scuole sarde 
Serafino Corrias
L’incontro

«Italia e India più vicine che mai»

Il primo ministro Modi a Roma, protocollo d’accoglienza speciale 
Pechino

Xi e Putin, monito agli Stati Uniti

Nella dichiarazione congiunta la denuncia di «attacchi militari traditori» 