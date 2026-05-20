Mondo delle imprese in lutto, addio a Sara Marotto 

Grande cordoglio per la scomparsa dell’imprenditrice Sara Marotto, 49 anni, di Belvì, morta nella sua casa di Aritzo per un male incurabile. Alla guida con i familiari di una rivendita di materiali edili in località “Gidilau”, era molto nota nel territorio. In passato ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Camera di commercio di Nuoro ed è stata impegnata in varie iniziative sociali del territorio. Commosso il ricordo del sindaco di Belvì Maurizio Cadau: «Ci lascia una valida imprenditrice che ha dato lustro al mondo dell’impresa di tutta la Barbagia. Siamo vicini ai familiari». Dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo: «Perdiamo una giovane madre e brillante imprenditrice, il dolore unisce due comunità e tantissime persone. Siamo vicini ai familiari».

«Sara Marotto ha rappresentato un esempio di impegno, competenza e dedizione», sottolinea Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro. E aggiunge: «La sua scomparsa rappresenta un lutto per il sistema delle imprese, per la Camera di commercio e per l’intera comunità nuorese, che perde una donna capace, partecipe e profondamente legata alla propria terra». I funerali oggi alla 16.30 nella chiesa di sant’Agostino a Belvì.

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