Monastir, punto d’oro in casa della Flaminia 

Flaminia 1
Monastir 1
Flaminia Civitacastellana (3-4-3) : Torrielli; Achy (18’ st Falilò), Tuia, Bonugli; Falli (36’ st Passiatore), Malaccari (20’ st D’Angelo), Ricozzi, Casoli; Sirbu (44’ st Maccari); Tascini, Polidori. In panchina Falocco, Neri, Penchini, Orlandi, Fulga. Allenatore Onofri.
Monastir (4-2-3-1) : Fusco; Pinna, Collu (31’ st Pisano), Porru, Piseddu; Nagüel (38’ st Conti), Corcione; Masia (25’ Cortinovis), Piro, Leone (38’ st Jah); Aloia. In panchina Mereu, Gibilterra, Tuveri, Ardau. Allenatore Angheleddu.
Arbitro : Chindamo di Como.
Reti : 25’ st Tascini, 31’ st Aloia.
Note : al 21’ pt espulso Piseddu, ammonito Pinna; recupero 2’ pt – 4’ st.
CIVITA CASTELLANA. Un punto d’oro in rimonta e in inferiorità numerica per il Monastir sul difficile campo della Flaminia Civitacastellana. Oro colato per la squadra di Angheleddu.
Al “Madami” iniziano bene i padroni di casa che al 7’ si rendono pericolosi con un tiro a lato di Tascini. Al 16’ Fusco salva su un colpo di testa di Polidori. Al 20’ i biancoblù restano in dieci per l’espulsione di Piseddu sanzionato per fallo da ultimo uomo su Sirbu. Al 30’ prima occasione del match per il Monastir: Pinna serve Piro che conclude di testa, para il portiere.
In avvio di ripresa si rende subito pericoloso Aloia con un tiro che impegna Torrielli. La Flaminia risponde con una conclusione alta di Malaccari. Al 19’ l’arbitro annulla un gol ad Aloia per fuorigioco. Al 25’ i laziali passano in vantaggio: Tascini insacca di testa su assist di Sirbu. Al 30’ padroni di casa vicini al raddoppio con la traversa colta da Casoli. Al 31’ la squadra di Angheleddu pareggia sugli sviluppi di un angolo di Pinna con Aloia che devia in rete da due passi. Nel finale le due compagini non si fanno male.
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