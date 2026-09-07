Modifiche alla viabilità, sensi unici nel rione di Campo Romano 

Cambia la circolazione in alcuni strade del quartiere di Campo Romano, a Iglesias. La Giunta comunale ha istituito diversi sensi unici, tra cui in via Siracusa, via Riccione e via Taranto, per migliorare la sicurezza e alleggerire il traffico. Via Siracusa sarà a senso unico dall’intersezione con via Baracca verso via Olbia. Stesso discorso vale per via Riccione, da via Olbia in direzione via Brescia, e via Taranto, da via Brescia verso via Olbia.

La decisione è arrivata dopo alcune segnalazioni dei residenti e un sopralluogo dell’ufficio Viabilità, che ha evidenziato la ristrettezza di alcuni tratti stradali. Le dimensioni ridotte delle carreggiate, unite all’aumento del traffico, renderebbero difficoltosa la circolazione a doppio senso, causando disagi e rallentamenti.

La modifica punta ad adeguare la viabilità agli attuali standard di sicurezza previsti dalla normativa. La segnaletica verticale è già disponibile, mentre quella orizzontale sarà realizzata nei prossimi giorni dal personale dell’ufficio Viabilità.

La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta e dichiarata immediatamente eseguibile. Il dirigente del quarto settore dovrà ora procedere all’attuazione delle modifiche.

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