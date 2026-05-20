Mobilità sostenibile con l’auto condivisa 

Condividere i viaggi in auto? Tra poco a Villacidro sarà possibile grazie al progetto pilota europeo "Sviare” che scommette sul cosiddetto car pooling territoriale, con l’obiettivo di incentivare una mobilità più sostenibile, condivisa ed economica.

Lo strumento scelto è l’app “Jojob Real Time Carpooling”, piattaforma che mette in contatto automobilisti e passeggeri che percorrono tragitti compatibili con il territorio comunale. Il sistema del carpooling mette in rete le persone, favorisce la condivisione dei viaggi quotidiani e consente di ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro, studio e tempo libero, con vantaggi concreti sia economici che sociali.

Il Comune

«Questa iniziativa – commenta il sindaco Federico Sollai – rappresenta un passo importante verso una mobilità più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze reali dei cittadini di Villacidro. Nei territori come il nostro, infatti, i sistemi di trasporto pubblico tradizionali non possono avere la stessa capillarità, frequenza ed efficienza che si trovano nelle grandi aree urbane. Per questo motivo è fondamentale sperimentare soluzioni innovative capaci di integrare i servizi esistenti e offrire nuove opportunità di spostamento ai cittadini».

Viaggi condivisi

L’obiettivo è quello di mettere in rete i cittadini, favorire la condivisione dei viaggi quotidiani e consentire di ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro, studio e tempo libero. Al progetto partecipa anche la Regione. Per utillizzare il servizio bisogna scarica l’app “Jojob Real Time Carpooling”.

«Accanto ai benefici per gli utenti – aggiunge il sindaco – ci sono poi importanti ricadute ambientali. Ridurre il numero di auto in circolazione significa diminuire le emissioni di Co2, abbattere il traffico e contribuire a migliorare la qualità dell’aria. Allo stesso tempo, meno veicoli sulle strade significa anche maggiore sicurezza per tutti. Siamo orgogliosi di partecipare al progetto “Sviare” perché crediamo che anche i piccoli e medi centri debbano poter accedere a strumenti innovativi di mobilità sostenibile, costruendo un modello di trasporto più intelligente, collaborativo e attento all’ambiente e alla qualità della vita». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA