Mina guida la difesa anti-Torino 

Dentro anche Mina e Borrelli. Dopo Deiola, dunque, anche il difensore colombiano e l’ex attaccante del Brescia si sono aggregati al gruppo. Giusto in tempo per la rifinitura in programma questa mattina al Crai Sport Center di Assemini, durante la quale l’allenatore del Cagliari Pisacane sceglierà l’undici anti-Toro per la partita che può consegnare ai rossoblù la salvezza matematica con una giornata d’anticipo. Il fischio d’inizio, domani sera alla Unipol Domus, è fissato per le 20.45 (in contemporanea Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese).

Senza Zé Pedro (squalificato), Pisacane dovrà ritrovare un equilibrio in difesa. Anche per questo, il recupero di Mina pesa, eccome. Presumibilmente, sarà lui a guidare il reparto arretrato con Zappa, Rodriguez e Dossena che, a questo punto, si giocano due maglie in tre se il modulo scelto dal tecnico napoletano dovesse essere il 3-5-2 (come probabile). Tra i favoriti, il difensore monzese che non gioca titolare dalla partita con il Lecce (sono passati tre mesi) e, nel frattempo, ha raccolto giusto le briciole lasciate dal compagno portoghese. Quale occasione migliore per rilanciarsi, proprio nella partita decisiva. Ha buone probabilità di giocare dal primo minuto anche Dossena, reduce da una settimana complicata dopo le accuse di insulti razzisti da parte dell’attaccante dell’Udinese Davis. Accuse definite «infamanti» dall’ex Como in attesa che il Giudice sportivo si esprima in via definitiva (ha chiesto un supplemento di indagini). Lui attende fiducioso e mette il Toro nel mirino.

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