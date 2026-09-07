Migranti sbarcano al porto commerciale 

Sbarcano a ondate i migranti nel Sulcis. Ieri un primo barchino è approdato direttamente nel porto commerciale di Sant’Antioco, e il gruppo ha poi raggiunto il lungomare della cittadina. A bordo del mezzo di fortuna c’erano tre o più persone che potrebbero essersi allontanate a piedi, mentre altre tre si sono recate – dopo aver chiesto informazioni – al Comando della polizia locale. È intervenuto in aiuto anche il personale della protezione civile Assosulcis. Nel corso della serata sono giunti a Sant’Antioco altri 26 nordafricani a bordo di barchini.

Sant’Anna Arresi

Sempre nella serata di ieri altri nove ragazzi sono arrivati nella spiaggia di Porto Pino a Sant’Anna Arresi. Tutti sono stati condotti all’hotspot di Monastir per le procedure d’identificazione.

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