Merella, un sassarese al Real Madrid di Mourinho 

Svegliarsi, all’improvviso, a Valdebebas, nel centro sportivo del club de fútbol più titolato al mondo, con un completo merengue addosso. Guardarsi intorno, tra sogno e realtà, e respirare calcio, quello vero. Chissà come sarà la giornata tipo della nuova vita del sassarese Roberto Merella, nuovo responsabile dell’Area Match Analysis al Real Madrid, quando condividerà con Mourinho e Khedira un cafè con leche e un piano gara.

Chissà quante caselle avrà spuntato, col passare del tempo, nella lista dei desideri, il 37enne sassarese, nella parabola ascendente che l’ha portato dai campi periferici di Latte Dolce a quelli dorati della capitale spagnola.

Di primo acchito, viene da chiedersi come arrivi un figlio della provincia a calcare i campi più prestigiosi d’Europa. Qual è stata la traiettoria? Osservando la sua carriera a ritroso, affiorano due parole: gavetta e giuste intuizioni. La svolta iniziale, nel suo percorso, è datata 2017 quando partecipa a Coverciano al primo corso sperimentale di video analista tattico, indetto dalla Figc. Un punteggio da primo della classe, negli esami finali, attira le attenzioni dell’Universitatea Craiova di Devis Mangia, con il quale centra il quarto posto nel campionato romeno.

La seconda svolta: nel biennio 2019-2021 c’è l’Inter. Entra a far parte dello staff di Antonio Conte e si laurea campione d’Italia, poi vira, per una stagione, al Verona. Il bivio decisivo è nel 2022, quando alza la cornetta la Roma e la vita di Merella cambia per sempre, perché a Trigoria conosce José Mourinho. Con il portoghese nasce un sodalizio che porta il sassarese a viaggiare: dal Bosforo (Fenerbahçe, 2024) all’Atlantico (Benfica, 2025) fino in Spagna.

Al Real Madrid, oltre a coordinare il dipartimento di match analysis, curerà la strategia di gara e avrà un ruolo in campo da assistente (nel 2025 ha preso la qualifica di allenatore Uefa A). Il contratto scadrà nel 2029, salvo nuove mete di José.

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