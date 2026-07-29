«Mensa scolastica, quote in scadenza» 

Il conto alla rovescia è scattato, circa 24 ore di tempo per mettersi in regola con i pagamenti della mensa scolastica. Gli utenti hanno infatti tempo fino a domani. Il termine è stato stabilito dal Comune di Serramanna, che ha pubblicato un’informativa sul sito web istituzionale dell’ente. «Si informano le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica», scrive il Municipio, «che il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 31 luglio».

Il richiamo, che ha il suono dell’ultimatum, è teso a sollecitare gli utenti che sono in ritardo coi versamenti relativi alla mensa scolastica e a regolarizzare la loro posizione. A Serramanna il servizio di mensa scolastica, finanziato per una quota maggioritaria con fondi del bilancio comunale, prevede come gli altri servizi a domanda individuale il versamento di una quota a parte (da 0,80 a 4,50 euro a seconda dell’Isee familiare) a carico degli utenti.

Ma a preoccupare l’amministrazione è l’alto numero, nell’ordine del 20%, di soggetti che elude il pagamento (il costo del servizio, affidato ad una ditta esterna, è aumentato del 20% ma l’amministrazione comunale ha deciso per il 2026 di finanziare gli aumenti con fondi di bilancio e mantenere, così, invariato il costo a carico dei genitori).

A loro va il richiamo affinché venga saldato il debito ed evitare (come prevede il regolamento della mensa scolastica) l’esclusione in caso di morosità.

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