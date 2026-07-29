VaiOnline
Serramanna.
30 luglio 2026 alle 00:49

«Mensa scolastica, quote in scadenza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il conto alla rovescia è scattato, circa 24 ore di tempo per mettersi in regola con i pagamenti della mensa scolastica. Gli utenti hanno infatti tempo fino a domani. Il termine è stato stabilito dal Comune di Serramanna, che ha pubblicato un’informativa sul sito web istituzionale dell’ente. «Si informano le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica», scrive il Municipio, «che il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 31 luglio».

Il richiamo, che ha il suono dell’ultimatum, è teso a sollecitare gli utenti che sono in ritardo coi versamenti relativi alla mensa scolastica e a regolarizzare la loro posizione. A Serramanna il servizio di mensa scolastica, finanziato per una quota maggioritaria con fondi del bilancio comunale, prevede come gli altri servizi a domanda individuale il versamento di una quota a parte (da 0,80 a 4,50 euro a seconda dell’Isee familiare) a carico degli utenti.

Ma a preoccupare l’amministrazione è l’alto numero, nell’ordine del 20%, di soggetti che elude il pagamento (il costo del servizio, affidato ad una ditta esterna, è aumentato del 20% ma l’amministrazione comunale ha deciso per il 2026 di finanziare gli aumenti con fondi di bilancio e mantenere, così, invariato il costo a carico dei genitori).

A loro va il richiamo affinché venga saldato il debito ed evitare (come prevede il regolamento della mensa scolastica) l’esclusione in caso di morosità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

A oggi non esiste uno studio sugli eventuali effetti in Sardegna, «ma sarebbe necessario»

«Il verdetto degli scienziati: il solare altera il microclima»

Il monito di Giuseppe Pulina, docente dell’Università di Sassari: «Le modifiche al bilancio energetico locale sono una criticità» 
Al. Car.
L’allarme

L’Isola della marijuana: c’è il 59% delle piante sequestrate in tutta Italia

Attività di polizia, numeri inquietanti: 121mila arbusti sui 206mila totali  
Enrico Fresu
L’inchiesta.

I “droni sardi” all’Antimafia

Andrea Busia
La tragedia

«Simone ci chiede di continuare  a vivere anche per lui»

Bari Sardo, l’omelia del parroco  La madre dell’ucciso: grazie a tutti 
Roberto Secci
Le strade

Riaperti i viadotti sulla 131 Dcn Le gallerie? Nel ‘27

Si può passare nel tunnel di Siniscola ma per Nuoro e Sedilo c’è da attendere 
Fabio Ledda
Vicenza

«Il reporter si è fatto l’attentato da sé»

I Pm: il 20enne comprò online le bombole incendiate a maggio sotto casa sua 