Mensa scolastica, 50mila euro di quote non pagate 

Servizio mensa, le domande online entro martedì 15 settembre. La Giunta comunale di Sanluri ha approvato la conferma delle quote di compartecipazione alla spesa del servizio mensa per l’infanzia e la primaria 2026/2027, e intanto, considerata l’evasione di circa 50mila euro, spalmata su 160 famiglie, l’invito è provvedere a regolarizzare la situazione debitoria in tempi brevi. Per i residenti, le tariffe per singolo pasto, approvate originariamente con una delibera di Giunta comunale del 2023, rimangono invariate e restano agganciate alla certificazione Isee, col sistema a fasce. Per i nuclei dei più piccoli si parte da 2.80 a pasto da 0 a 14.450 euro Isee, da 14.450 a 18 mila euro il costo sale a 3 euro, oltre i 18 mila 3.50; per la primaria, invece, il minimo è di 3 euro da 0 Isee a 10 mila euro, il più alto 3.90 euro oltre i 18 mila. Per tutti la tariffa aumenta di un euro se per la prenotazione del pasto dovesse avvenire senza l’utilizzo dell’apposito tesserino rilasciato dal Comune. I non residenti pagano la tariffa intera. La massima trasparenza è affidata ad un comitato, ne fanno parte i rappresentanti dell’ente, del gestore, dei genitori, della scuola e della Asl. Solo per il primo anno i genitori interessati devono presentare la domanda per via telematica attraverso il portale web, dal quale riceveranno il protocollo assegnato. ( s.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA