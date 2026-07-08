Memorial per la poetessa Maurizia Sollai 

Una serata dedicata al ricordo di Maurizia Sollai, poetessa e scrittrice di Pimentel. Il primo memorial dedicato all’artista è in programma domani alle 20,30 alla Casa Piras dove autori e amici si ritroveranno per renderle omaggio attraverso racconti, testimonianze e letture a un anno dalla sua scomparsa.

Sollai ha vissuto a lungo a Teulada e di recente era tornata nel suo paese di origine. Scriveva versi e poesie nel tempo libero dando voce in particolare alla nostalgia per il marito morto troppo presto ma anche all’amore per la vita e la gente. L’iniziativa, dal titolo “Una vita in poesia”, è organizzata dall’amministrazione comunale e sarà presentata da Carmen Salis. L’obiettivo è celebrare il percorso umano e artistico dell’autrice mantenendone vivo il ricordo attraverso la voce di chi l’ha conosciuta e condiviso con lei esperienze di vita e cultura. «Con profondo affetto ci ritroveremo per una serata interamente dedicata al ricordo e all’omaggio di Maurizia Sollai», spiegano dal Municipio, «sarà un momento intimo e condiviso arricchito dai racconti, dalle testimonianze e dal calore di autori, autrici e amici che l’hanno conosciuta e amata. Sarà il modo più bello per far vivere ancora, insieme, la forza della poesia e dei ricordi».

RIPRODUZIONE RISERVATA