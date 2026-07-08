VaiOnline
Pimentel.
09 luglio 2026 alle 01:06

Memorial per la poetessa Maurizia Sollai 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una serata dedicata al ricordo di Maurizia Sollai, poetessa e scrittrice di Pimentel. Il primo memorial dedicato all’artista è in programma domani alle 20,30 alla Casa Piras dove autori e amici si ritroveranno per renderle omaggio attraverso racconti, testimonianze e letture a un anno dalla sua scomparsa.

Sollai ha vissuto a lungo a Teulada e di recente era tornata nel suo paese di origine. Scriveva versi e poesie nel tempo libero dando voce in particolare alla nostalgia per il marito morto troppo presto ma anche all’amore per la vita e la gente. L’iniziativa, dal titolo “Una vita in poesia”, è organizzata dall’amministrazione comunale e sarà presentata da Carmen Salis. L’obiettivo è celebrare il percorso umano e artistico dell’autrice mantenendone vivo il ricordo attraverso la voce di chi l’ha conosciuta e condiviso con lei esperienze di vita e cultura. «Con profondo affetto ci ritroveremo per una serata interamente dedicata al ricordo e all’omaggio di Maurizia Sollai», spiegano dal Municipio, «sarà un momento intimo e condiviso arricchito dai racconti, dalle testimonianze e dal calore di autori, autrici e amici che l’hanno conosciuta e amata. Sarà il modo più bello per far vivere ancora, insieme, la forza della poesia e dei ricordi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 