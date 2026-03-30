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Quartucciu.
31 marzo 2026 alle 00:21

Memorial per i lavori dell’oratorio 

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È tutto pronto per lo spettacolo di beneficenza che ha come finalità la raccolta dei fondi destinati ai lavori per restituire l’oratorio di San Pietro Pascasio alla parrocchia. Una struttura con ormai cinquant’anni di vita alle proprie spalle, oggi quasi inagibile, che necessità di interventi straordinari. L’appuntamento è oggi alle 20 all’auditorium del Conservatorio di Cagliari con la 5ª edizione di “Insieme per un sorriso”, memorial dedicato a Paolo Cannella. L’idea di don Davide Cannella, parroco di Pascasio, è semplice: raccogliere i fondi necessari - una parte arriverà da un bando comunale - e allo stesso tempo riportare al centro il senso di comunità. Sul palco artisti e realtà del territorio tra musica, danza e comicità: Silvia Mezzanotte, Matteo Trullu vincitore di The Voice Kids 2026, associazioni locali e i ragazzi dell’oratorio. (m. c.)

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