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Arborea.
04 giugno 2026 alle 00:42

Memorial Magrini, pesca e divertimento  

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Numeri da incorniciare: 140 agonisti da 12 nazioni nel Golfo di Oristano si sono sfidati per conquistare il trofeo. Successo internazionale per il 36esimo Memorial Magrini, una delle manifestazioni più importanti della pesca sportiva da spiaggia. La competizione si è articolata in due manche disputate sulle spiagge di Arborea e Sassu. L'evento, organizzato dalla società Hippocampus Club, ha confermato ancora una volta il proprio valore sportivo e organizzativo, rappresentando un importante momento di confronto tra alcuni dei migliori specialisti della disciplina e contribuendo alla promozione del territorio nel panorama internazionale della pesca sportiva.
Ad aggiudicarsi il Memorial Magrini è stato Giuseppe Cabiddu del J Casting Team, autore di una prestazione di altissimo livello. Sul secondo gradino del podio è salito il compagno di squadra Marco Melis, confermando l’ottimo stato di forma del J Casting Team. Terzo posto per Alessandro Caria dell'Anda Arborea, protagonista di una competizione costante e combattuta fino all’ultimo. Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell'evento, che ha visto una partecipazione internazionale e una forte presenza di appassionati. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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