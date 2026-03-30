VaiOnline
Trasporti.
31 marzo 2026 alle 00:19

«Meglio la Nuoro-Abbasanta» 

Il sindaco: questa è la priorità. Dal comitato Trenitalia no alla nuova bretella 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non una scelta tra alternative, ma - per rimanere in tema - un doppio binario da percorrere insieme. Nel dibattito sul futuro ferroviario del Nuorese, prende forma una linea chiara: portare avanti il progetto strategico della Nuoro-Abbasanta senza rinunciare agli investimenti immediati sulla rete esistente. Con un messaggio politico preciso: Nuoro non intende accontentarsi della bretella tra i centri del Marghine, Birori, Silanus e Borore, e il capoluogo.

Incontro con il Ministero

Dopo l’incontro con i vertici di Arst, il dibattito sul futuro dei collegamenti ferroviari si concentra sempre più sulle scelte politiche. Con posizioni vicine ma diverse: quella del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, del comitato Trenitalia Nuorese e l’approccio pragmatico dei sindaci del Marghine. Fenu ribadisce con decisione la centralità del collegamento con la rete Rfi: «Collegare la nostra città alla rete Rfi resta per noi una priorità assoluta. Per questo, il progetto della Nuoro-Abbasanta rappresenta l’obiettivo principale su cui stiamo lavorando dall’inizio del mandato. Da gennaio 2025 esiste uno studio di fattibilità, e proprio oggi - rivela - ho avuto interlocuzioni con il Ministero con cui intendo programmare a breve un incontro per portare avanti concretamente questo percorso».

Le difficoltà

«Siamo consapevoli delle resistenze legate ai costi e del fatto che si tratta di un’infrastruttura che richiede un finanziamento statale, ma proprio per questo servono determinazione e continuità nell’azione istituzionale».

Accanto alla visione strategica, Fenu richiama la necessità di intervenire subito sulla situazione attuale: «Allo stesso tempo, non possiamo ignorare la realtà attuale. Esiste una linea, la Nuoro-Macomer, utilizzata ogni giorno da tanti pendolari che subiscono disagi e tempi di percorrenza troppo lunghi. Non possiamo far finta che questo problema non esista». Da qui l’apertura agli interventi immediati: «In attesa che il progetto della Nuoro-Abbasanta possa svilupparsi e trovare copertura finanziaria, non possiamo permetterci di restare fermi». Posizione che tiene insieme ambizione e pragmatismo, ma con un principio chiaro: le soluzioni a breve termine non devono sostituire l’obiettivo principale.

Il Comitato

Senza aperture, invece, la posizione del comitato Trenitalia Nuorese, espressa dall’avvocato Claudio Solinas: «Puntiamo dritti sull’Abbasanta-Nuoro come unica soluzione, tutto il resto è irricevibile. La Sardegna è ultima per dotazione infrastrutturale ferroviaria, la Abbasanta-Nuoro sarebbe una misura di giustizia territoriale da sempre negata». E ancora: «Bisogna essere consapevoli che tutte le Regioni ricevono grandi investimenti per le ferrovie e che la Sardegna vanta un credito enorme».

Sul tavolo resta anche il tema dei costi: i 3,5 miliardi di euro ipotizzati per la tratta sarda, ma considerati da più parti eccessivi, soprattutto se confrontati con opere attuali ben più lunghe e complesse in fase di realizzazione, come la linea Bari-Napoli, che presenta caratteristiche infrastrutturali come tratta (il triplo di distanza e orografia) decisamente superiori e costerà meno del doppio (6,237 miliardi) dell’ipotizzato per la Nuoro-Abbasanta.

Il Marghine

Dal Marghine emerge una linea più pragmatica. Il sindaco di Borore, Tore Ghisu, dice: «La bretella è un progetto per noi già condiviso prima della Nuoro-Abbasanta e più facilmente realizzabile. Con l’efficientamento, la ristrutturazione e l’ammortamento della linea si riuscirebbe a arrivare a 100 km all’ora di velocità. È l’occasione buona». Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, evidenzia le priorità sulla linea esistente: «Ben venga il potenziamento della linea, c’è da mettere in sicurezza i passaggi a livello dell’attuale tratta e riqualificare la stazione di Silanus oggi abbandonata». Riccardo Uda, sindaco di Macomer: «Il potenziamento dell’esistente è una soluzione realisticamente perseguibile e garantirebbe il collegamento merci tra Macomer e Nuoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna