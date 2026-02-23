Mazzitelli salterà la gara di venerdì e forse il Como  

Poteva andare peggio, certo, ma poteva andare anche meglio. Gli esami clinici ai quali si è sottoposto ieri il centrocampista del Cagliari Mazzitelli hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio sinistro. Tradotto: niente Parma. E presumibilmente, niente Como.

La nuova tegola

Il centrocampista romano si è fermato qualche minuto prima dell’intervallo nel match di sabato con la Lazio. I tempi così ravvicinati tra una gara e l’altra non permettono un suo recupero. Sia domenica alla ripresa della preparazione al Crai Sport Center sia ieri pomeriggio ha osservato riposo assoluto, e così farà presumibilmente ancora oggi in attesa che passi il dolore. Impensabile, insomma, la sua presenza venerdì a Parma, complicata pure per la gara successiva con il Como (data e orario sono ancora da definire). Forzare non avrebbe senso, considerata anche l’importanza della gara successiva ancora contro il Pisa. Potrebbe diventare quello, dunque, il suo punto di riferimento.

In stand by

Potrebbe esserlo anche per Gaetano, Deiola e Borrelli che continuano a svolgere un lavoro parziale, per lo più terapie, in attesa del via libera dallo staff medico per riprendere a familiarizzare con il pallone sul campo.

Verso il ritorno

Pienamente recuperato ormai Folorunsho, che ieri ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Chiaramente ai box Belotti e Felici.

RIPRODUZIONE RISERVATA