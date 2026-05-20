Alle 12.30 “La Strambata” su Radiolina. Al centro della puntata le regate preliminari dell’America’s Cup che Cagliari ospita sino a domenica. Il giornalista de L’Unione Sarda Carlo Alberto Melis presenta l’evento che proietta la città all’attenzione del mondo. Mariavittoria Rava si sofferma sul libro che viene presentato domani a Oliena sull’attività della Fondazione dedicata alla sorella Francesca. Si parlerà poi del Biofestival e di “Ideario Sport” che accoglierà grandi protagonisti dello sport Claudio Ranieri e Sandro Donati. Con Massimiliano Rais.
Radiolina.
21 maggio 2026 alle 00:15
Massimiliano Rais a “La Strambata”
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