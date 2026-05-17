Maldive, oggi provano gli specialisti finlandesi 

Malé. Per recuperare i corpi dei quattro sub italiani intrappolati sotto il mare delle Maldive dopo la tragica immersione del 14 maggio oggi si immergeranno tre specialisti finlandesi del Dan Europe (Divers Alert Network Europe), fondazione medica e di sicurezza e assicurazione per sub. La quinta vittima, la guida sub padovana Enrico Benedetti, era stata recuperata il giorno dopo l’incidente, sul quale continunao le indagini delle autorità locali.

Le vittime

L'incidente è avvenuto nelle acque di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu: sullo yacht Duke of York, che ospitava altre venti persone, non sono mai risaliti Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, nel Torinese, Benedetti, 44 anni, e il neolaureato Federico Gualtieri, 23 anni, di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). Sabato il tragico tentativo di un militare del posto, il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Maldives National Defence Force, morto dopo un malore in immersione.

La Dan Europe

Ieri sono arrivati alle Maldive i tre soccorritori. Sono Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, una donna e due uomini. Paakkarinen, che ha scoperto numerosi relitti storici della Seconda guerra mondiale nel Baltico e mappato sistemi di grotte complesse, guiderà il gruppo. Westerlund è specializzata in mappatura e riprese e da tempo collabora con gli altri due del team. Grönqvist è un vigile del fuoco, sommozzatore di soccorso e subacqueo tecnico, con un bagaglio di immersioni in miniera e in grotta. I loro profili social parlano chiaro: i paesaggi marini con vista dall’alto sono scarsi, lo stesso immagini con mille colori familiari ai sub amatoriali. Ci sono attrezzature avanzate e pesanti e tutto il buio degli abissi, illuminato solo dalle loro torce. Le prossime ore «saranno interamente dedicate ai controlli delle attrezzature, alla logistica dei gas, alla valutazione ambientale e alla pianificazione dell’immersione, nell’ambito di un’operazione che rimane complessa e ad alto rischio in ambiente profondo e ostruito», spiega Dan Europe, con il ceo, Laura Marroni, in stretto coordinamento con la Maldives National Defence Force (Mndf) e in contatto con le autorità italiane a Malé. «Il sito presenta caratteristiche operative complesse, con accesso a profondità tra 55 e 60 metri e un sistema sommerso di centinaia di metri con più camere e passaggi interni», tanto da rendere necessaria la pianificazione anche sul piano medico, ha spiegato Chiara Ferri, direttrice medica Dan Europe, «In particolare quando richiede supporto intensivistico avanzato e trattamento iperbarico urgente». La Dan Europe – fondazione medica e di sicurezza ma anche assicurazione per sub, con sede italiana a Roseto degli Abruzzi – ha preso parte anche a un’operazione complessa come quella thailandese del giugno 2018, quando 12 giovanissimi calciatori rimasero bloccati a causa di una improvvisa inondazione nella grotta di Tham Luang. Il gruppo fu tratto in salvo dopo 18 giorni grazie ad una eccezionale operazione internazionale.

«Supporto al team»

A Malè, nella capitale, ieri mattina è arrivata Orietta Stella, subacquea e legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea, che già sabato aveva precisato: «L’Albatros ha un contratto di affitto con una società maldiviana, la Island Cruiser Limited Company di Malé, proprietaria e armatrice della barca. È quella società la datrice di lavoro del personale di bordo, incluso l’istruttore capobarca Benedetti». Ora Stella è a disposizione «per dare il supporto tecnico, logistico e conoscitivo a questa squadra di finlandesi. Come Albatros - aggiunge - abbiamo già fornito dei booster, difficili da trovare alle Maldive, che servono a ricaricare le bombole».

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