Maldini, che serata «È bello vincere in casa davanti ai nostri tifosi» 

«Oggi era una partita importantissima per il campionato che vogliamo fare, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi volevamo regalare una vittoria. Ce l’abbiamo fatta e dobbiamo continuare così». Il post partita di Daniel Maldini, è con un premio da “MVP” tra le mani e con un gol decisivo sulle spalle: quella testata dentro l’area, che in teoria sarebbe uno dei colpi meno “suoi”, regala alla Domus la gioia di un altro scontro diretto vinto. Dopo un finale in apnea, anche per lui. «Ogni volta che siamo fuori dal campo, dobbiamo solo sperare, però sono stati bravissimi i ragazzi in campo».

Juanchi

A braccetto le parole di Juan Rodriguez, che dopo un anno di ambientamento si è preso un ruolo centrale, in tutti i sensi. «Abbiamo giocato bene e meritato la vittoria», ha detto il difensore uruguaiano. «Siamo soddisfatti anche perché era importante mantenere la porta imbattuta. Volevamo vincere contro una diretta concorrente e avevamo l’intenzione di ritrovare la fiducia che avevamo prima della sconfitta contro il Verona». Rodriguez aveva avuto il suo duello perso contro Mulattieri come punto di svolta negativo. «È vero che avevo giocato bene fino a quel momento, poi chiaramente un errore fa più rumore di tutto ciò che fai nel corso della partita. È stato difficile tornare a essere positivo, ma potevo farlo solo dimostrando sul campo e i compagni mi hanno aiutato».In questi primi fotogrammi della stagione, attorno a lui stanno ruotando Deiola e Kofler, e proprio il coetaneo altoatesino, ieri, lo ha sostituito nel finale. «Ero molto stanco e quando non si è al meglio della forma è meglio fare entrare un compagno in grado di dare garanzie». E nei precedenti 66’, ha offerto un’altra prestazione energica nei contrasti e vibrante a livello agonistico. «L’anno scorso ero arrivato in un campionato diverso e dovevo un po’ ambientarmi, adesso mi trovo meglio». In attesa di Mina, la coppia difensiva necessita dell’intesa con Alessandro Deiola: «Con lui mi trovo molto bene, lui guida tutti i giovani perché ha un’esperienza enorme. Poi adesso anche io ho un bagaglio maggiore». La scorsa settimana, nella serata di Coppa contro il Verona, Juan Rodriguez è apparso anche con la fascia da capitano. «Davvero un orgoglio».

Il numero dieci

A fine gara a Dazn è intervenunto anche Jacopo Fazzini: «In gruppo abbiamo tanti giocatori di qualità, in mezzo al campo ci divertiamo», ha detto. «Avevo parlato con Daniel prima della partita, ce lo eravamo detti, siamo molto felici. Era una partita importante per il nostro campionato: dobbiamo continuare così».

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