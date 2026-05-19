“Magicroce”, Liceo musicale primo in Italia 

Il Liceo musicale “Magicroce” torna a dirigere l’orchestra delle migliori scuole italiane conquistando, per la seconda volta, il primo premio assoluto al concorso internazionale “Città di Scandicci”. Il trionfo è arrivato al termine della quindicesima edizione della manifestazione, che ha riunito 160 scuole e circa 6mila studenti provenienti da 16 regioni. In mezzo a una concorrenza imponente, i 44 studenti oristanesi sono riusciti a imporsi nelle diverse categorie del concorso, conquistando cinque primi premi: tre nelle esibizioni soliste, con due pianisti e un chitarrista, uno nella categoria coro e uno con l’ensemble da camera vocale. A decidere la vittoria finale come migliore scuola è stata la somma dei punteggi nelle varie prove, segno di una preparazione solida e trasversale che ha permesso al “Magicroce” di chiudere davanti a tutti.

«È un grande orgoglio e sono doverosi molti ringraziamenti: agli studenti che ci hanno messo tutto il loro impegno e ai docenti che li hanno preparati», commenta il dirigente Salvatore Maresca. Che evidenzia anche il contributo del Conservatorio di Sassari: «Le masterclass hanno aiutato i ragazzi ad essere più sicuri nelle esibizioni». Ad accompagnare gli studenti nella trasferta sono stati i docenti Fenisia Erdas, Patrizia Ibba, Massimo Dotto, Flavio Malatesta e Marcello Calabrò con l'organizzazione di Martina Manis. ( m. g. )

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