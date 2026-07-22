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23 luglio 2026 alle 00:47

Made in Italy, un annullo filatelico 

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Sarà inaugurata domani la prima “Casa del Made in Italy” in Sardegna. L’appuntamento è per domani, alle ore 11, nella sede delle Poste italiane di via Brenta. Si tratta di uffici territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Non sono gestite da Poste Italiane, anche se è attiva la collaborazione con il governo. Per l’occasione, Poste Italiana attiverà anche servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Inaugurazione Casa del Made In Italy – 24.7.2026”, richiesto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’annullo sarà disponibile al pubblico, dalle 16 alle 19, nello sportello filatelico dell’ufficio postale di piazza del Carmine, dove gli appassionati di filatelia potranno timbrare con il bollo speciale tutte le corrispondenze che intenderanno presentare. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

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