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27 settembre 2026 alle 00:32

Luna Rossa 1 lancia in testa la volata 

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NAPOLI. Un grecale sopra i 15 nodi e un sole che riscalda il lungomare Caracciolo fanno da cornice alla seconda giornata della regata preliminare di America's Cup. Condizioni perfette a Napoli per completare quattro prove di flotta, le tre previste dal programma originale, più quella che non si era potuta disputare venerdì quando invece il vento sembrava proprio non volerne sapere di far capolino sul Golfo. Due i protagonisti principali in acqua: da un lato c'è Luna Rossa senior, che vince la prima fleet race e poi colleziona un secondo, un terzo e un sesto posto. Basta all'equipaggio con Peter Burling e Marco Gradoni al timone, e Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei trimmer, per blindare il primo posto in classifica generale con 51 punti conquistati sui 60 disponibili. A sole due prove dal termine, quelle che apriranno l'ultima giornata, la squadra italiana ha un bel tesoretto da amministrare. Inseguono Emirates Team New Zealand a quota 43 punti e Alinghi a 38 mentre ancora spera Luna Rossa Youth & Women, ferma a 35 lunghezze ma fiduciosa di poter rientrare in extremis tra le prime due della graduatoria che si sfideranno nel match race finale, la sfida uno contro uno che chiude la competizione. A rubare la scena nel day 2 di Napoli c'è però anche un inatteso outsider: si tratta dei francesi di La Roche-Posay Racing Team che si presentano al via dopo aver lavorato fino a tarda notte per riparare i danni causati dall'incidente del giorno prima e vincono con autorità ben due prove. Potevano essere tre, consecutive, se non avessero scuffiato a pochi metri dalla fine.

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