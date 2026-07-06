L’Ufficio postale riapre al pubblico più moderno e con più servizi 

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Siurgus Donigala in via Roma dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Ora i cittadini potranno accedere anche ai principali servizi della Pubblica amministrazione.

L’ufficio è stato completamente rinnovato. Tra gli interventi effettuati: il rifacimento della sala clienti con nuovi arredi e colori, la realizzazione di un percorso orizzontale in rilievo per agevolare le persone ipovedenti e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led, soluzione che migliora il comfort visivo e garantisce un risparmio energetico. Tra le principali novità c’è la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello: i cittadini potranno così presentare la documentazione senza doversi recare in questura a Cagliari e scegliere di ricevere il documento direttamente a domicilio. Nell’ufficio del centro dell’alta Trexenta (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45) sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e alcuni servizi Inps tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M.

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