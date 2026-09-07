Luci votive per la Madonna di Regnos Altos 

Fervono i preparativi a Bosa per la festa della Madonna di Regnos Altos, uno degli appuntamenti più identitari della città e della Planargia. Tra le iniziative che accompagneranno il fine settimana spicca il ritorno del progetto curato da DecoriAmo Bosa APS, l’associazione presieduta da Maria Pia Cossu, che riporterà nei vicoli di Sa Costa la magia della luce votiva e della partecipazione collettiva. L’associazione, in collaborazione con il Comune, illuminerà alcune delle scalinate più caratteristiche del quartiere medievale con una luce bianca calda, creando percorsi di lumini che affiancheranno gli storici altarini realizzati dai volontari e le tradizionali bandierine colorate che da sempre adornano le stradine in onore della Madonna.

«Noi illumineremo alcune scalinate, ma ci piacerebbe vedere tante piccole luci comparire alle finestre, sui balconi, davanti alle case e lungo i vicoli - spiega la presidente Cossu – con un grande valore comunitario dell’iniziativa. È un modo per partecipare e rendere omaggio alla Madonna creando un’atmosfera di festa ma anche di raccoglimento. Vorremmo che fossero gli stessi abitanti a contribuire a rendere ancora più suggestiva Sa Costa». L’invito è rivolto soprattutto a chi il quartiere lo abita tutto l’anno e a chi torna a viverlo nei mesi estivi: basta una candela, un lumino alla finestra o davanti all’uscio per rendere i vicoli più raccolti e accompagnare con devozione una delle feste più sentite dalla comunità. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA