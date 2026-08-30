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Serie D Coppa Italia.
31 agosto 2026 alle 01:40

l’ossese sogna sino all’85’ poi cade davanti alla Vigor 

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Ossese 1

Vigor Campagnano 2

Ossese (3-5-2) : Forzati; Fidanza, Idda, Di Pietro; Tuseddu, Limongelli (21’ st Gueli), Tesio, Mainardi (38’ st Cabrera), Luiu; Tapparello (21’ st Alberti), Bolzicco (8’st Nurra). In panchina Petricciuolo, Fancellu, Sara, Piras, Fois. Allenatore Cotroneo.

Vigor Campagnano (4-2-3-1) : Vinti; Pino, Sbraga (13’ st González), Di Razza, Semeraro; Calderón (33’ st Barzago), Marrali (29’ st Napolano); Ndoye, Putti (12’ st Calì), Tavella (12’ st Cinti); Busatto. In panchina Beimers, Sini, Vitolo, Catania. Allenatore Bussone.

Arbitro : L’Erario di Formia.

Reti : pt 29’ Mainardi; st 42’ Barzago, 43’ Cinti.

Note : ammoniti Sbraga, Marrali, Tapparello, Cotroneo.

OSSI. Tesse la tela per 80’ poi la disfa, in preda a un raptus improvviso. In un solo minuto l’Ossese getta al vento la qualificazione ai 32esimi della Coppa Italia di Serie D, rimontata dalla Vigor Campagnano. Il risultato, seppur beffardo, può essere utile ai bianconeri come avvisaglia in vista dell’esordio in campionato (domenica al Frau contro il Latte Dolce).

Ndoye e Mainardi rubano la scena a tutti, nel primo tempo. Il senegalese, imprendibile, va vicino al vantaggio con un tiro a giro (24’) e permette i tagli dei centrocampisti; l’argentino danza e crea superiorità sulla trequarti, sigla l’1-0 su una punizione dalla lunetta (29’) e manda in porta nella ripresa Tapparello (12’) e Alberti (14’), murati all’ultimo. Nel finale Bussone cambia sistema di gioco e butta nella mischia gli autori della rimonta Barzago (rasoiata al 42’) e Cinti (tap-in al 43’).

RIPRODUZIONE RISERVATA

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