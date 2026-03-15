L’Ossese fa le prove di fuga 

Villasimius 1
Ossese 3
Villasimius (4-4-2) : Forzati, Loi, Mancusi, Garau (10’ st Cannas), Saba (10’ st Mastropietro), Scioni, Ikugar (16’ st Cruz), Beugre, Marras (36’ st Golovatic), Graziano (10’ st Kamara), Kiwobo. In panchina Gonzales, Muzzo, Magli, Paganelli. Allenatore Sebastiano Pinna.
Ossese (4-3-3) : Carboni, F. Mura, Di Pietro, Fancellu (45’ st Alessandro Sechi), Scarafoni, Tapparello (26’ st Arca), Mainardi, Maitini, Murru (26’ st A. Mura), Teliz, Nurra (1’ st Gueli). In panchina Antonio Sechi, Sanna, Russu, Saba, Gjuci. Allenatore: Carlo Cotroneo.
Arbitro : Mario Corrias di Nuoro.
Reti : pt 25’ (r) Mainardi, 30’ Scarafoni, 45’ Fancellu; st 3’ Graziano.
Note : ammoniti Mancusi, Kiwobo (Villasimius) e Sanna, Murru e Carboni (Ossese).
Villasimius. L’Ossese espugna l’“Is Casas” di Villasimius e tenta la prima fuga in vetta alla classifica. Con la sesta vittoria consecutiva, la squadra di Carlo Cotroneo, unica imbattuta, aumenta a quattro punti il vantaggio sulla Nuorese, fermata sul pari dal Lanusei. Per i sarrabesi arriva invece lo stop casalingo dopo quattro successi di fila davanti al proprio pubblico: la zona playout è ora distante appena un punto.
I bianconeri attraversano un grande momento di forma e partono con determinazione. Dopo alcune occasioni sventate da Forzati, al 25’ sbloccano il risultato con un rigore trasformato da Mainardi. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio di Scarafoni, bravo a ribadire in rete una respinta di Forzati su conclusione di Tapparello. Allo scadere della prima frazione, il tris porta la firma di Fancellu, che insacca di testa su un cross di Scarafoni. In avvio di ripresa il Villasimius accorcia le distanze con Graziano, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa provano a reagire, ma l’Ossese controlla la gara.
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