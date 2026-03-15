VaiOnline
Al Comunale.
16 marzo 2026 alle 00:53

L’Ossese fa le prove di fuga 

La capolista batte anche il Villasimius e allunga sull’inseguitrice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Villasimius 1

Ossese 3

Villasimius (4-4-2) : Forzati, Loi, Mancusi, Garau (10’ st Cannas), Saba (10’ st Mastropietro), Scioni, Ikugar (16’ st Cruz), Beugre, Marras (36’ st Golovatic), Graziano (10’ st Kamara), Kiwobo. In panchina Gonzales, Muzzo, Magli, Paganelli. Allenatore Sebastiano Pinna.

Ossese (4-3-3) : Carboni, F. Mura, Di Pietro, Fancellu (45’ st Alessandro Sechi), Scarafoni, Tapparello (26’ st Arca), Mainardi, Maitini, Murru (26’ st A. Mura), Teliz, Nurra (1’ st Gueli). In panchina Antonio Sechi, Sanna, Russu, Saba, Gjuci. Allenatore: Carlo Cotroneo.

Arbitro : Mario Corrias di Nuoro.

Reti : pt 25’ (r) Mainardi, 30’ Scarafoni, 45’ Fancellu; st 3’ Graziano.

Note : ammoniti Mancusi, Kiwobo (Villasimius) e Sanna, Murru e Carboni (Ossese).

Villasimius. L’Ossese espugna l’“Is Casas” di Villasimius e tenta la prima fuga in vetta alla classifica. Con la sesta vittoria consecutiva, la squadra di Carlo Cotroneo, unica imbattuta, aumenta a quattro punti il vantaggio sulla Nuorese, fermata sul pari dal Lanusei. Per i sarrabesi arriva invece lo stop casalingo dopo quattro successi di fila davanti al proprio pubblico: la zona playout è ora distante appena un punto.

I bianconeri attraversano un grande momento di forma e partono con determinazione. Dopo alcune occasioni sventate da Forzati, al 25’ sbloccano il risultato con un rigore trasformato da Mainardi. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio di Scarafoni, bravo a ribadire in rete una respinta di Forzati su conclusione di Tapparello. Allo scadere della prima frazione, il tris porta la firma di Fancellu, che insacca di testa su un cross di Scarafoni. In avvio di ripresa il Villasimius accorcia le distanze con Graziano, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa provano a reagire, ma l’Ossese controlla la gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

A Pisa il Cagliari affonda

Una pesante sconfitta (3-1) contro l’ultima in classifica 
l Nello sport
Il conflitto

Unifil ancora nel mirino, il Libano è una polveriera

Brigata Sassari, nessun militare coinvolto negli attacchi al contingente dei Caschi blu 
Enrico Fresu
Il conflitto

Trump allunga i tempi della guerra

Israele prevede altre tre settimane. I Pasdaran: uccideremo Netanyahu 
Regione

Sanità, Todde terrà il doppio incarico

L’opposizione: riferisca in Consiglio. L’ipotesi della “promozione” del capo di gabinetto 
Roberto Murgia
Continuità

«Nessun sovrapprezzo sul cambio dei biglietti»

Regione e Aeroitalia: problema informatico, rimborsi per chi ha già pagato 
Alessandra Carta
Referendum

Affondo di Valditara: «Par condicio anche a scuola»

Ultimi giorni di campagna Scintille sul fotomontaggio Avs 