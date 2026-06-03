L’operazione spiagge pulite è arrivata a Cala Sapone 

Spiagge pulite a Sant'Antioco, l'obiettivo che l'amministrazione comunale si è posta sin dall'inizio di maggio, con risposta decisamente positiva, rappresentata dalla consistente affluenza dei bagnanti. «Prosegue il nostro programma di cura delle spiagge antiochensi - ha detto il sindaco Ignazio Locci - parte della squadra tecnica comunale è intervenuta a Cala Sapone, rendendoci la spiaggia un vero spettacolo, mentre a Maladroxia proseguono i lavori nelle aree verdi». Particolare attenzione viene dedicata non solo ai litorali "bandiera blù”, Maladroxia e Coa Quaddus, ma più in generale a tutti gli arenili della costa che ricadono nel territorio del comune lagunare. (s. g.)

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