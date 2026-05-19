VaiOnline
Il convegno.
20 maggio 2026 alle 00:31

«Longevità attiva, opportunità per il domani» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’allungamento della vita media come pilastro fondamentale per la costruzione di una società sostenibile. Questo il punto di partenza della conferenza “Longevità Attiva: contributo al futuro sostenibile”, promossa dal Lions Club Cagliari Villanova, in programma oggi alle 18 nella sala conferenze dello Ierfop in Via Platone.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Comunità mondiale della longevità e lo Ierfop, mira ad aprire un dibattito su come l’aumento dell’aspettativa di vita «possa trasformarsi da sfida sanitaria a straordinaria opportunità culturale, economica e umana per le comunità di domani», spiegano gli organizzatori. Ai saluti istituzionali della presidente del Lions Club Cagliari Villanova Gabriella Pirisi seguirà la conferenza di Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità e dello Ierfop. L’esperto affronterà il tema del benessere in chiave biopsicosociale e della prevenzione delle patologie correlate all’età. Al centro del suo intervento, la necessità di sviluppare politiche di inclusione e modelli di sviluppo sostenibile capaci di valorizzare la persona e la qualità della vita in ogni sua fase, superando una visione passiva e assistenzialista dell’invecchiamento. A moderare il dibattito la giornalista e socia Lions Giosi Moccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 