«Longevità attiva, opportunità per il domani» 

L’allungamento della vita media come pilastro fondamentale per la costruzione di una società sostenibile. Questo il punto di partenza della conferenza “Longevità Attiva: contributo al futuro sostenibile”, promossa dal Lions Club Cagliari Villanova, in programma oggi alle 18 nella sala conferenze dello Ierfop in Via Platone.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Comunità mondiale della longevità e lo Ierfop, mira ad aprire un dibattito su come l’aumento dell’aspettativa di vita «possa trasformarsi da sfida sanitaria a straordinaria opportunità culturale, economica e umana per le comunità di domani», spiegano gli organizzatori. Ai saluti istituzionali della presidente del Lions Club Cagliari Villanova Gabriella Pirisi seguirà la conferenza di Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità e dello Ierfop. L’esperto affronterà il tema del benessere in chiave biopsicosociale e della prevenzione delle patologie correlate all’età. Al centro del suo intervento, la necessità di sviluppare politiche di inclusione e modelli di sviluppo sostenibile capaci di valorizzare la persona e la qualità della vita in ogni sua fase, superando una visione passiva e assistenzialista dell’invecchiamento. A moderare il dibattito la giornalista e socia Lions Giosi Moccia.

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