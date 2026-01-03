VaiOnline
Muravera.
03 gennaio 2026 alle 01:02

Lo storico medico condotto ha compiuto cento anni 

Nel 1956, fresco di laurea, gli fu chiesto di recarsi a Muravera per sostituire un medico. Dovevano essere due settimane ed invece Efisio Manunza, cagliaritano di Stampace, a Muravera alla fine c’è rimasto 40 anni. Ieri, a Cagliari, ha festeggiato cento anni. «Quando arrivai a Muravera – ricorda con grande lucidità – l’ospedale non c’era, se succedeva qualcosa il medico doveva essere pronto a tutto». I primi anni visse in albergo (il Corallo), poi il matrimonio con Maria Teresa e l’acquisto di una casa: «Abbiamo vissuto assieme per sessant’anni e sei mesi, sino a quando non mi ha lasciato per una brutta malattia». L’ambulatorio era sotto casa, in via Roma. Non esistevano specialisti, né ambulanze. Una mano gliela dava la moglie: «Quando arrivavano i feriti di qualche incidente stradale lei scendeva, si metteva il camice e faceva da infermiera. A volte dava vestiti puliti ai pazienti, qualche volta li invitava a mangiare. I miei figli sono cresciuti testimoni di queste piccole grandi storie».

Efisio Manunza è andato in pensione a 70 anni, nel 1996, lavorando sino all’ultimo giorno. I figli hanno seguito la sua strada: «Antonello – sottolinea – fa il medico. Un nipote, Alessandro, anche. Cristina è farmacista e Alessandra insegna al liceo Alberti».

Il Comune di Muravera nel 2021 gli ha conferito la cittadinanza onoraria, la Parrocchia la medaglia d’oro. Il sindaco Salvatore Piu, nel fargli gli auguri spiega che «dottor Manunza rappresenta una parte fondamentale della storia del paese, non è stato solo un medico ma un autentico punto di riferimento. A nome del Comune e di tutta Muravera esprimo profonda gratitudine e affetto per un uomo che, pur non essendo nato qui, è diventato uno di noi». (g. a.)

