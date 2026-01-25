Lite sul bus: 27enne denunciato dai carabinieri 

Un 27enne è stato denunciato sabato notte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile a seguito di una lite scoppiata in un autobus del Ctm. Un disoccupato residente a Sinnai, nella linea 30, ha dato vita ad una discussione accesa perché è stato sorpreso con un biglietto non conforme. Una situazione di tensione e paura che ha spaventato anche alcuni passeggeri e l’autista. Il comportamento del 27enne, di origini straniere, ha causato il blocco dell’autobus e, per questa ragione, i militari l’hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio. I militari hanno identificato l’uomo e hanno consentito all’autista di riprendere la corsa.

Altri sei stranieri, invece, sono stati allontanati dalla zona rossa, in vigore a Stampace e alla Marina. Sono state identificate 53 persone: quando i militari hanno sorpreso i giovani presenti in violazione delle disposizioni vigenti disposte dalla Prefettura, è scattata la misura di sicurezza. Servizi dei Carabinieri anche a Quartu, Sestu, Selargius, Monserrato e Sinnai, dove sono state controllate complessivamente 83 persone. Denunciati un 43enne di Elmas per evasione, mentre un 35 e 32 anni, trovati con dosi personali di hashish e cocaina, sono stati segnalati amministrativamente.

