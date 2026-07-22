L’Italia di Orro passeggia sull’Olanda 

L’Olanda ha ceduto sotto i colpi delle azzurre che con un netto 3-0 si sono aperte la strada per la semifinale della Volley Nations League. A Macao, nel primo match a eliminazione diretta dell’anno, l’Italia di mister Julio Velasco (parziali 25-21, 25-16, 25-16) ha staccato il pass per l’incontro, in programma sabato, contro il Brasile. Le sudamericane nell’altro quarto di finale hanno battuto il Giappone (3-1) in rimonta, dopo aver perso il primo set.

Velasco soddisfatto

«Abbiamo disputato una bella partita consapevoli che dobbiamo ancora crescere e migliorare», le parole di Velasco. «Adesso siamo al completo e certamente siamo una squadra difficile da affrontare quando tutte sono in forma. Mancano due partite e sarà importante continuare a spingere per dare il massimo». Capitan Danesi e compagne hanno confermato quanto di buono fatto vedere a Hong-Kong, nell’ultima settimana della fase intercontinentale, mettendo spalle al muro un’Olanda che solo nel primo set ha tentato di resistere allo strapotere tecnico e fisico dell’Italia, apparsa in crescendo. «Ci divertiamo molto, a cominciare dall’allenamento fino a queste Finals. Come ci ricorda sempre coach Velasco - ha commentato a fine partita la miglior realizzatrice Kate Antropova (15 punti) - dobbiamo rimanere calme e concentrate anche quando ci sono le difficoltà. Volevamo trovare il ritmo e siamo contente di averlo trovato in questo modo». Cinque i punti a referto di Alessia Orro.

Il match

Le azzurre hanno iniziato con il sestetto tipo di questa estate: Orro e Antropova in diagonale opposto-palleggiatore, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, e Fersino libero. Pronti via e l’Italia ha innestato subito le marce alte. Il primo time out è arrivato sull’8-3. L’Olanda ne ha approfittato per piazzare un break di 4-1 grazie ai primi guizzi di Dambrink e Bajens (9-8). Ma Danesi prima, e Sylla, Fahr e Antropova poi, hanno rimesso le azzurre avanti 21-14. Uno scatto che ha consentito all’Italia di archiviare il primo parziale (25-21). Due inizi poderosi di secondo e terzo set (con parziali di 6-1 e 7-4) hanno messo il match in discesa fino al successo definitivo. Da segnalare che l’Italia si conferma al comando del ranking mondiale stilato della Fivb e ora avrà due giorni di riposo per preparare il prossimo match da dentro o fuori (terza semifinale di fila nella competizione), decisivo per meritarsi il terzo atto conclusivo nella Nations League.

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