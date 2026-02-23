Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Enrico Fodde, amministratore unico di Acentro, storica concessionaria di automobili. Sarà l’occasione per parlare del settore delle auto ibride ed elettriche, ancora condizionato dal gap infrastrutturale della Sardegna, del mercato dell’usato che non conosce crisi e delle nuove sfide delle aziende sarde legate all’incalzare dell’intelligenza artificiale e alla valorizzazione dei dipendenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA