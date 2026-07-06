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07 luglio 2026 alle 00:48

Lions club, Sanna al vertice al posto di Fadda 

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Passaggio della campana sabato mattina a Nuoro per i Lions club Nuoro Host. Antonio Fadda, dirigente scolastico, passa il testimone a Pasquale Sanna, medico. Durante l’incontro, il neo presidente ha ricordato i soci Ninni Pigozzi e Rocco Falcone. È stato nominato il nuovo direttivo che affiancherà Sanna e il past president Fadda per il 2026-2027.

«Chi ha scelto di diventare Lions, ha scelto di far parte di un gruppo in cui vengono unite e valorizzate tutte le forze individuali - ha detto Sanna -. Il nuovo direttivo proseguirà la sua strada su quella tracciata dai precedenti presidenti, mantenendo i rapporti con le associazioni, le istituzioni e il territorio che sono essenziali. La nostra principale missione è stare dalla parte di chi ha bisogno». Il Club è attivo anche nelle scuole e nella sensibilizzazione, in particolare per la salute e il benessere di tutti i cittadini. Sanna parla, infine, della fuga di cervelli: «Non è questo il mondo che abbiamo sognato, il mio pensiero va anche ai loro genitori e agli anziani». Fanno parte del nuovo direttivo Stefania Usai, primo vice presidente, e Claudio Pintore, secondo vice presidente; già segretario. Presenti il nuovo segretario Fabrizio Marongiu e Patrizia Falcone, cerimoniere. (g. pit.)

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