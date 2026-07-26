L’Inter su Romero, Castro più vicino alla RomaLa Juventus accelera per avere Kolo Muani 

Dopo un inizio di mercato piuttosto anonimo, l'Inter prova a scuotersi. Il difensore centrale è il primo obiettivo e Cristian Romero il giocatore indicato da Chivu. Ma l'argentino costa caro. Per questo si pensa ad un prestito oneroso con un diritto di riscatto molto semplice, o addirittura un obbligo. «C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe... vediamo», ha ammesso il ds nerazzurro Piero Ausilio. La valutazione che il Tottenham fa del centrale è di almeno 45-50 milioni di euro, ai quali va aggiunto l'ingaggio. A Londra Romero prende circa sei milioni l'anno.

Si torna a parlare di Le ã o, desideroso di cambiare aria. Per il portoghese il Galatasaray ha proposto al Milan un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vogliono la cessione a titolo definitivo. Prende quota la trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro. Restano da inquadrare alcuni aspetti economici, come i bonus e la percentuale sulla futura rivendita, da aggiungere ai 35 milioni chiesti dal Bologna. Sulla direttrice inversa potrebbe cambiare maglia Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino ha una chance di rilanciarsi in rossoblù, con un prestito fino a giugno 2027. L'Everton ha chiesto informazioni sull'esterno del Bologna Jonathan Rowe. La risposta è stata una valutazione di 45 milioni di euro.

La Juventus ha deciso di chiudere per Randal Kolo Muani. Dopo un lungo lavoro ai fianchi del Psg, i bianconeri sembrano vicini al termine la trattativa, con un investimento di circa 40 milioni. Decisivo per convincere i parigini potrebbe essere l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla rivendita. Guglielmo Vicario, uno degli obiettivi della Juventus per il ruolo di portiere, non è stato inserito tra i convocati per la tournée del Tottenham in Australia e Nuova Zelanda, a causa di un infortunio. Federico Gatti è sempre nel mirino del Napoli. Sullo sfondo anche l'ipotesi di un ritorno del brasiliano Juan Jesus.

Fiorentina e Torino lavorano sulla cessione ai granata di Pietro Comuzzo, classe 2005, difensore centrale. In casa viola guarda anche la Lazio. Tra i preferiti Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, con la formula del prestito, ma la Fiorentina continua a chiede l'inserimento dell'obbligo di riscatto.

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