VaiOnline
Mercato.
27 luglio 2026 alle 01:06

L’Inter su Romero, Castro più vicino alla RomaLa Juventus accelera per avere Kolo Muani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo un inizio di mercato piuttosto anonimo, l'Inter prova a scuotersi. Il difensore centrale è il primo obiettivo e Cristian Romero il giocatore indicato da Chivu. Ma l'argentino costa caro. Per questo si pensa ad un prestito oneroso con un diritto di riscatto molto semplice, o addirittura un obbligo. «C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe... vediamo», ha ammesso il ds nerazzurro Piero Ausilio. La valutazione che il Tottenham fa del centrale è di almeno 45-50 milioni di euro, ai quali va aggiunto l'ingaggio. A Londra Romero prende circa sei milioni l'anno.

Si torna a parlare di Le ã o, desideroso di cambiare aria. Per il portoghese il Galatasaray ha proposto al Milan un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vogliono la cessione a titolo definitivo. Prende quota la trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro. Restano da inquadrare alcuni aspetti economici, come i bonus e la percentuale sulla futura rivendita, da aggiungere ai 35 milioni chiesti dal Bologna. Sulla direttrice inversa potrebbe cambiare maglia Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino ha una chance di rilanciarsi in rossoblù, con un prestito fino a giugno 2027. L'Everton ha chiesto informazioni sull'esterno del Bologna Jonathan Rowe. La risposta è stata una valutazione di 45 milioni di euro.

La Juventus ha deciso di chiudere per Randal Kolo Muani. Dopo un lungo lavoro ai fianchi del Psg, i bianconeri sembrano vicini al termine la trattativa, con un investimento di circa 40 milioni. Decisivo per convincere i parigini potrebbe essere l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla rivendita. Guglielmo Vicario, uno degli obiettivi della Juventus per il ruolo di portiere, non è stato inserito tra i convocati per la tournée del Tottenham in Australia e Nuova Zelanda, a causa di un infortunio. Federico Gatti è sempre nel mirino del Napoli. Sullo sfondo anche l'ipotesi di un ritorno del brasiliano Juan Jesus.

Fiorentina e Torino lavorano sulla cessione ai granata di Pietro Comuzzo, classe 2005, difensore centrale. In casa viola guarda anche la Lazio. Tra i preferiti Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, con la formula del prestito, ma la Fiorentina continua a chiede l'inserimento dell'obbligo di riscatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La novità.

Cestini anti-maleducati, ma non basta

Caterina Fiori
L’emergenza incendi

Ritrovati due inneschi: il bosco e San Gregorio bersaglio dei piromani

Il fuoco appiccato ai margini dell’Orientale: il borgo-gioiello di Sinnai salvo per miracolo 
Raffaele Serreli
l’Operazione

«Andiamo a prendere i bambini all’asilo»

Nell’ordinanza del Gip i retroscena dell’indagine della Mobile che ha sventato la rapina 
Francesco Pinna
Le aziende sarde scommettono su agroalimentare e made in Italy. Solo quattro progetti autorizzati per il turismo

Zes, ne approfittano solo Olbia e Oristano

La maggior parte degli investimenti in Gallura (15). Pochi nel Cagliaritano (7) e nel Nuorese (3) 
Roberto Murgia
assalto al cantiere

Danni per un milione, i no Tav esultano

«Sembrava inespugnabile». Oltre 120 gli agenti feriti, identificati 436 partecipanti 