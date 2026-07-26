L’Inter ribalta il Karlsruhe Roma, solo un pari a Cannes 

In extremis, all'ultimo respiro, un'Inter un po' pazza anche in amichevole perché è giusto, dopotutto, non snaturarsi mai. I nerazzurri vincono anche la seconda amichevole precampionato giocata in Germania, contro il Karlsruher, grazie ad una doppietta in pieno recupero di Andy Diouf. Due conclusioni dalla distanza, inaspettate per l'inerzia della partita, la prima di controbalzo al 91' poi tre minuti più tardi con un tiro da fuori area. Fino al 90' a decidere la partita era stata la rete di Civeja al 6' della ripresa.

Nell’amichevole disputata nello stadio di Dimaro-Folgarida, dove il Napoli è in ritiro, la squadra di Allegri ha battuto 2-0 la Carrarese. I gol per gli azzurri sono stati messi a segno nel primo tempo da Hojlund al 23' e da Giovane su calcio di rigore al 45'.

La Roma, avanti 0-3 contro il Cannes. Primo pareggio dopo due vittorie per la squadra di Gasperini. I giallorossi terminano il primo tempo sul 2-0 (gol di Dybala su punizione e di Malen) ma restano in 10 per l'espulsione di Wesley. Nel secondo tempo, un'altra rete di Dybala porta la sfida sul 3-0, ma il Cannes la riprende e pareggia 3-3 su rigore al 97'.

Salutare sgambata per la Lazio che ha travolto la Flaminia Civita Castellana, con tre gol per tempo: nei primi quarantacinque minuti a segno Cancellieri, Dele Bashiru e Bordon, nella ripresa a bersaglio Ratkow, Rovella e Zaccagni su calcio di rigore.

In serata l’Atalanta ha affrontato l’Arezzo a Zingonia, sede del ritiro per la Dea. La squadra di Sarri alla fine del primo tempo era sotto di due gol. Poi Ibrahim Sulemana, Ederson (ai primi minuti al rientro dai Mondiali) e Krstovic ribaltano nella ripresa il doppio vantaggio ospite.

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