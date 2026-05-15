L’Inter prepara la doppia festa 

Milano. Una festa lunga un giorno intero, dentro e fuori San Siro, per celebrare uno storico double. L'Inter si prepara alla domenica dello scudetto e della Coppa Italia, con una doppia celebrazione che inizierà prima del fischio d'inizio contro il Verona e proseguirà tra le strade di Milano con il tradizionale bus scoperto. Un percorso più breve rispetto alla sfilata del 2024, ma pensato per accompagnare la squadra in un abbraccio collettivo con i tifosi fino al cuore della città, piazza Duomo.

Il programma della giornata prenderà il via molte ore prima del match delle 15. I cancelli di San Siro apriranno alle 12, mentre dalle 12.30 è previsto uno show speciale, “21 volte Campioni d'Italia” condotto da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno. Sul palco si alterneranno 21 tifosi interisti provenienti dal mondo della musica, dello sport e dell'intrattenimento, con momenti di spettacolo, contenuti dedicati e la performance del dj Benny Benassi. Un antipasto della festa che accompagnerà l'ingresso in campo dei nerazzurri. Poco prima del calcio d'inizio, infatti, lo stadio accoglierà la squadra con una coreografia a tutto impianto, mentre nel corso della giornata sarà esposta anche la Coppa Italia conquistata a Roma conto la Lazio. Al termine della sfida col Verona, ultimo appuntamento casalingo della stagione, la squadra alzerà al cielo il trofeo dello scudetto davanti ai propri tifosi, in una cerimonia che vedrà esposti entrambi i trofei conquistati nell'annata. Poi spazio alla festa itinerante. Attorno alle 18 la partenza del pullman scoperto da San Siro, con arrivo stimato in piazza Duomo intorno alle 22. Rispetto al 2024, il tragitto sarà più contenuto, ma attraverserà comunque alcune delle principali arterie cittadine, fino all'arrivo in Duomo, dove la squadra si affaccerà da una delle terrazze per salutare il popolo nerazzurro. Per chi non riuscirà a essere presente, la festa sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme del club, con doppia versione in italiano e inglese su YouTube, oltre alla copertura di Inter TV, disponibile su DAZN, Sky e sul canale dedicato presente su Pluto TV.

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