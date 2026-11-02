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Guspini.
03 novembre 2026 alle 00:22

Limite di velocità a 30 all’ora, lavori nelle strade 

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Limite di velocità a trenta chilometri orari, sono iniziati i lavori per la nuova segnaletica in diverse strade di Guspini. Questi cantieri seguono la recente realizzazione di dossi rallentatori, oltre che l'introduzione del limite in alcuni tratti particolarmente critici della viabilità urbana. Da tempo i residenti lamentavano i pericoli legati all'alta velocità, che ha provocato diversi incidenti stradali. alcuni dei quali gravi.

Il Comune, su indicazione dell'ufficio Tecnico, ha disposto la posa dei nuovi cartelli che segnalano la presenza dei dissuasori e le condizioni del manto stradale. I lavori interessano in particolare tre arterie molto trafficate: via Marconi, viale Di Vittorio e via Carbonia, particolarmente nelle ore di punta.

È in corso un intervento necessario per garantire la sicurezza di tutti, fanno sapere dal Municipio, e i dossi da soli non bastano se non sono adeguatamente segnalati. Con i nuovi cartelli si vuole rendere più ordinata e sicura la circolazione.

I lavori di installazione andranno avanti nei prossimi giorni e potrebbero comportare piccoli rallentamenti temporanei. L'invito agli automobilisti è di prestare la massima attenzione e rispettare i limiti indicati.

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