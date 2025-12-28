L’ex Municipio diventerà un centro culturale 

Rianimare il centro storico dando nuova vita all’ex Municipio, che diversi anni fa ha ospitato anche la sede della Guardia di finanza poi trasferita a Sanluri. Con questa finalità la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro di questo palazzo storico.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici: «La giunta ha approvato lo studio relativo alla sostituzione integrale della copertura dell’ex Municipio in piazza Marconi. Grazie alle risorse delle legge regionale dei centri storici numero 29/98 (bando 2015) e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, sono stati impegnati 360mila euro per questo primo stralcio funzionale».

Questo primo finanziamento permetterà dei lavori di ristrutturazione fondamentali, ma l’amministrazione ha progetti ancora più ambizioni: «Nel frattempo, - aggiunge il primo cittadino - siamo in attesa dello scorrimento della graduatoria relativa ad un recente bando per la rigenerazione urbana per ulteriori 750mila euro, che consentiranno di restituire alla comunità il suo storico palazzo civico. Questo immobile del 1861 diventerà un centro culturale dell’identità sangavinese, rendendo la nostra piazza principale ancora più bella e vissuta».

Così il cuore del paese di San Gavino si rianimerà e in questo edificio ci saranno a disposizione 4 sale: due al piano terra e due al primo piano per mostre temporanee, conferenze ed esposizione di beni identitari. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA