L’ex ambulatorio comunale riprende vita 

Il Comune di Austis compie un passo significativo verso il potenziamento dei servizi sanitari a favore della comunità, con l'approvazione del comodato d'uso gratuito per dodici anni, dell’ex ambulatorio comunale situato in Corso Vittorio Emanuele, di proprietà dell’Asl 3 di Nuoro. La struttura di 78 metri quadrati, sarà destinata a servizi come punto prelievi, ambulatorio veterinario, ambulatorio Ascot e ulteriori attività distrettuali.

L’accordo è stato sottoscritto dall’ex commissario straordinario dell’Asl, Angelo Zuccarelli, e dal sindaco Benedetto Pitzeri. «Il Comune si farà carico delle spese di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e della manutenzione ordinaria, oltre alla gestione delle utenze -annuncia con soddisfazione il primo cittadino -. Abbiamo deliberato convintamente per l'approvazione del comodato con l'intento di ristrutturare i locali in modo da poter garantire i servizi sanitari ai cittadini di Austis in una struttura moderna e accogliente, conforme alle attuali norme di legge».

L’iniziativa è stata sottoposta, sui canali social della coalizione che amministra il paese, al giudizio dei cittadini, ricevendo numerosi pareri favorevoli. Il contratto varrà per dodici anni, con la possibilità per l’Asl di richiedere la restituzione anticipata in caso di sopravvenuti interessi pubblici.

