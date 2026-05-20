L’estate rilancia i gioielli della città 

La città apre le porte all’estate. Con l’arrivo della bella stagione, i siti storici del centro si preparano ad accogliere i visitatori e a diventare il fulcro delle iniziative.Dall’ex caserma di via Roma, che sarà gestita dalla Pro loco fin dalla prossima settimana, a sa Dom’e Farra , l’ex museo etnografico in via Porcu. E poi ancora il chiostro dell’ex Convento dei cappuccini e le case campidanesi. E sarà un’occasione non solo per assistere a mostre, convegni, concerti e rassegne di vario genere ma anche per conoscere i segreti di quei luoghi che si svelano ai visitatori.

La rassegna

Ad aprire le danze sarà l’ex caserma di via Roma dove nei prossimi giorni sarà montato il palco nel giardino esterno per ospitare la rassegna “Pintai bisus”, che promossa dall’associazione Elena Ledda Vox con il contributo del Comune, debutta il 28 e il 29 maggio, con altre due giornate il 4-5 giugno, inserita nel cartellone Mare e Miniere. Si comincia il 28 alle 19 con un incontro pubblico dedicato alla città e si prosegue il 29 con un omaggio a Amelia Rosselli e il concerto dei Los Maestros. «Inizieremo la gestione degli spazi dell’ex caserma la prossima settimana», dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «e proseguiremo fino all’autunno. Ci sarà il palco, ci saranno le sedie in uno spazio che sarà accessibile a tutti. Noi riproporremo la rassegna Notti in musica e tanto altro. Sarà bello incontrarsi all’aperto nelle sere d’estate».

Sa dom’e Farra

Altro spazio che riapre è Sa dom’e Farra che come sempre ospiterà mostre, convegni, presentazioni di libri, in capo a diverse associazioni. A fine giugno ci sarà il convegno che darà il via ufficialmente a Sciampitta e all’interno dell’ex museo etnografico, come anticipa il patron Gianni Orrù, presidente del gruppo organizzatore Città di Quarto, «il festival internazionale del folklore tornerà come l’anno scorso con i balli tra il pubblico in serate programmate». Bisognerà aspettare invece la scadenza del bando, il 15 giugno, per capire se le associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, avranno ancora la gestione dell’antica domus con la ripartenza della rassegna “Si Ghetat custu bandu”, con i corsi di cucito, ballo sardo, esposizione di costumi e così via. Costumi che potranno essere comunque esposti in occasione di Sciampitta.

Il chiostro

Con l’estate l’ex Convento dei cappuccini apre al pubblico anche gli spazi del suggestivo chiostro dove saranno organizzati concerti, presentazioni e incontri.Le case campidanesi diventeranno protagoniste invece a ottobre con la nuova edizione di Lollas: oltre ad aprire le porte ai visitatori, saranno lo scenario di concerti, dimostrazioni e tanto altro.

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