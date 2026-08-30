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Basket B.
31 agosto 2026 alle 01:39

L’Esperia chiama i tifosi a raccolta 

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L’Esperia chiama a raccolta il suo tifo. In attesa di conoscere l’ultimo tassello del roster (un’ala straniera con spiccate caratteristiche offensive), la dirigenza cagliaritana lavora per avvicinare a sé il pubblico del PalaPirastu. Da oggi è attiva la campagna abbonamenti del club rossoblù, intitolata “Cagliari alla ribalta”, con risalto grafico particolare sulla “b”, a simboleggiare (forse) l’obiettivo finale del prossimo campionato di B Interregionale, ovvero la promozione in B Nazionale.
«Ripartiamo da un sogno», si legge nella comunicazione diffusa dalla società, «restituiamolo ai bambini, coltiviamo questa fiamma e andiamo alla ribalta».
Le tariffe prevedono 300 euro per l’abbonamento in parterre a bordocampo, 180 euro per la tribuna numerata e 120 euro per quella non numerata. Confermata anche l’attenzione nei confronti dei più giovani: gli under 25 potranno acquistare l’abbonamento in tribuna numerata a 50 euro. Fino al 10 settembre sarà inoltre possibile usufruire della tariffa promozionale, fissata a 150 euro per la tribuna numerata e 100 euro per quella non numerata.
L’obiettivo della dirigenza è proseguire sulla scia dei risultati ottenuti sugli spalti nella passata stagione, quando il PalaPirastu ha fatto registrare una delle affluenze più alte dell’intera categoria, con una media di oltre mille spettatori a partita.

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