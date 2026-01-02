L’Esperia alla prova sul campo della capolista 

Il 2026 dell’Esperia Cagliari inizia con una delle sfide più dure di tutta la regular season. Domani (palla a due alle 17) i rossoblù saranno di scena in casa della Carver Roma nel penultimo turno d’andata della Serie B Interregionale. Un banco di prova molto stimolante per la squadra di coach Federico Manca, a caccia di un’impresa contro la capolista del torneo, capace di vincere, fin qui, 10 gare su 11 (unico ko contro la Stella Ebk).

Forte dei 3 successi consecutivi che hanno chiuso il 2025, a spese di Angri, Sennori e Caiazzo, la Confelici proverà a confermare i suoi progressi in termini di compattezza e fluidità di gioco per proseguire la sua scalata in classifica (attualmente è 7^ con 12 punti). Difficilmente sarà a disposizione Marco Giordano, che migliora giorno dopo giorno, ma che ha ancora bisogno di qualche settimana per tornare a regime. Fondamentale sarà la leadership offensiva del play/guardia argentino Frattoni, decisivo nelle ultime uscite.

Dall’altra parte ci sarà un avversario solido, ben collaudato e desideroso di rivincita: nei quarti di finale playoff dello scorso anno, l’Esperia eliminò a sorpresa la Carver, superandola a domicilio nella decisiva “bella” con una prova superlativa di Riccardo Picciau, autore di 25 punti.

Domani toccherà anche alla Klass Sennori, impegnata nella nuova casa del PalAlbertoMura di Porto Torres contro la San Paolo Ostiense (palla a due alle 15).

I romangini, ultimi con soli 2 punti conquistati fino a questo punto, non hanno alternative: per continuare a inseguire la salvezza, serve una vittoria. I laziali, quart’ultimi, non sono un ostacolo insormontabile, specie tra le mura amiche. Coach Gabriele Piras spera nel recupero del capitano Enrico Merella, out nelle ultime sfide. La sosta natalizia è servita per inserire al meglio nei meccanismi di squadra anche l’ultimo arrivato Luca Sanna, prelevato dal Sant’Orsola Sassari (C Unica).



