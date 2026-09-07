Leopard è il cane più bello del parco di Cirras  

Il cane più bello è Leopard Coral, un pastore australiano di proprietà di Carla Scano. Si tratta di una razza di taglia media, estremamente intelligente e con corporatura muscolosa, agile e robusta. Leopard Coral ha vinto il “Best in show” dell’esposizione nazionale canina della Sardegna, andata in scena a Santa Giusta al parco di Cirras domenica scorsa, evento organizzato come sempre dal gruppo Cinofilo Oristanese Sergio Lapi. Secondo posto per Beatrix Potter, un setter irlandese di Giorgia Masala. Terzo invece per Castel Budria, un whippet, di Maurizio Farci. Così ha deciso una giuria di caratura internazionale che si è cimentata nella valutazione di tutti i soggetti presenti all’Expo: in tutto 411.

«Non avevamo mai raggiunto così tante iscrizioni - spiega Filippo Cadoni, dell’associazione - Tante presenze sulla passerella ma anche tanti ospiti arrivati a Cirras per ammirare le tantissime razze presenti. Questa volta all’esposizione erano presenti cani provenienti da tutta Italia e anche dall'estero». La tipicità del parco che accoglie la manifestazione da più di 30 anni ha consentito agli espositori e al pubblico di poter trascorrere ancora una volta un’intera giornata all’insegna della cinofilia immersi nella natura. (s. p.)

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