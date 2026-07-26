Legalità e ricerca: in arrivo 6 milioni 

Un milione e 130mila euro per l’efficientamento energetico dell’ex caserma della Polizia di Stato (740mila) e dell’ ex Falegnameria (389mila), edifici situati a Cala Reale, borgo istituzionale dell’Asinara, e inseriti nell’ambito dei finanziamenti “Parchi per il Clima” del Ministero dell’Ambiente, in totale oltre sei milioni di euro ottenuti dall’Ente Parco per fondare “La Cittadella della Legalità e della Ricerca scientifica”, luogo simbolo della giustizia e della tutela ambientale. «Un centro di sviluppo delle attività di alta formazione e motore di educazione alla giustizia che comincia a prendere forma e che siamo pronti ad inaugurare entro la fine dell’anno», spiega il presidente del Parco Gianluca Mureddu «grazie ai numerosi cantieri aperti che interessano il recupero di ex strutture carcerarie e immobili in corso di ristrutturazione da parte anche della Conservatoria delle Coste, in un quadro di valorizzazione della funzione dell’isola all’interno degli eventi culturali e di formazione in collaborazione con l’ Università di Sassari».

La Cittadella comprende l’ex carcere di Campu Perdu, il palazzo della Marina, l’Osservatorio del Mare, la sede dell’Ente Parco, strutture ubicate a Cala Reale come l’ex sede della Polizia destinata ad ospitare gli alloggi per studenti e docenti universitari, mentre la foresteria verrà adibita a centro di smistamento dei mezzi elettrici pubblici, in aumento con all’ultimo stanziamento di 50mila euro per l’acquisto di un’auto green. I fondi approvati dal direttivo del Parco nell’ultima variazione di bilancio comprendono anche 2 milioni per la bonifica degli habitat.

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