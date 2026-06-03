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Formula 1.
04 giugno 2026 alle 00:40

Leclerc per sempre ferrarista 

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Charles Leclerc sarà ancora pilota ufficiale della Ferrari in Formula 1. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con Charles Leclerc è stato annunciato dalla Scuderia di Maranello. «Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello», ha detto il pilota, da domani impegnato nel Gp di casa, a Montecarlo.

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